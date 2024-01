Da waren es nur noch fünf. Am Montag beginnen im US-Bundesstaat Iowa die Vorwahlen für die amerikanischen Präsidentschaftswahlen. Nur Tage vorher hat Chris Christie, der frühere Gouverneur von New Jersey, seine Kandidatur zurückgezogen, auf Drängen von Parteifreunden, die einen stärkeren Konkurrenten zum früheren Präsidenten Donald Trump wollen. Der ist immer noch Spitzenreiter. Derweil hat Nikki Haley, ehemals US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Floridas Gouverneur Ron DeSantis in Umfragen überholt und liegt auf dem zweiten Platz.