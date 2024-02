In Deutschlands dritter Fußball-Liga kam es am Samstag zu schockierenden Szenen. Im Spiel zwischen Dynamo Dresden und Rot-Weiß Essen (2:2) verletzte sich Felix Götze, Bruder von Ex-Weltmeister Mario Götze, bei einem Zweikampf am Kopf. Der Essen-Fußballer zog sich in einem Zweikampf eine Platzwunde zu und musste von Sanitätern vom Feld getragen werden. Dabei wurden Dresden-Fans geschmacklos. Sie riefen hämisch „Auf Wiedersehen“, bespuckten ihn und warfen Gegenstände auf den Verletzten, der von den Sanitätern mit Regenschirmen beschützt werden musste.

Auf Instagram hat Felix Götze einen Beitrag veröffentlicht und schildert, dass ihm diese Situation naheging. „Gestern habe ich das erste Mal in meiner Fußballkarriere geweint. Nicht vor Schmerzen, sondern weil es erniedrigend war, mit blutendem Gesicht und unter Schock beleidigt, bespuckt und beworfen zu werden. Es gibt Grenzen und die wurden gestern leider überschritten.“

Er wolle Emotionen der Fans nicht unterbinden, aber ruft dazu auf, Grenzen nicht zu überschreiten. Denn „in jedem Trikot, das unten auf dem Rasen getragen wird, steckt ein Mensch!“