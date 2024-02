Fußballer Romeo Beckham hat sich von seiner Freundin Mia Regan getrennt. „Mooch und ich haben uns nach fünf Jahren Liebe getrennt“, schrieb der 21-jährige Sohn von Spice Girl Victoria und Ex-Fußballprofi David Beckham zu einem Foto der beiden, das er in einer Instagram-Story teilte. „Wir haben immer noch eine Menge Liebe und Respekt füreinander - und haben immer noch eine starke Freundschaft, die immer bleiben wird“, schrieb er weiter.

Auch Regan meldete sich mit einem Pärchenfoto zu Wort. Zu einem weiteren Schnappschuss mit den beiden beim Eis-Essen schrieb sie: „Wir sind zusammen aufgewachsen, seitdem wir 16 waren! Die Liebe nimmt andere Formen und Wege, wenn man älter wird.“ Auch wenn sie keine romantischen Gefühle mehr miteinander verbinden, „teilen wir viel, viel Liebe füreinander“.

Vom Model zum Fußballprofi

Romeo Beckham ist der zweitälteste Sohn des britischen Ex-Fußballprofis David Beckham (48) und Spice Girl Victoria Beckham (49). Neben ersten Gehversuchen im Modelbusiness mit Auftritten für die Modemarke Burberry und einem Bild auf der Titelseite in der englisch-italienischen Modezeitschrift „L‘Uomo Vogue“ im Jahr 2021, will der 21-Jährige auch seine Fußballkarriere vorantreiben. Seit vergangenem Jahr spielt er in der zweiten Mannschaft bei dem Premier-League-Club FC Brentford. Zuletzt hatte Beckham Jr. im Club seines Vaters, Inter Miami, auch in der zweiten Mannschaft gespielt.

Ob Romeo so eine Karriere wie seinem Vater beschieden sein wird, muss die Zukunft weisen. Mit Manchester United wurde der 115-malige Nationalspieler insgesamt sechsmal englischer Meister, Weltpokal- sowie Champions-League-Sieger und gewann zweimal den Pokal sowie fünfmal den englischen Supercup.