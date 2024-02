Die kurze Faschingszeit bringt auch einher, dass die Zeit für die „Als was verkleide ich mich heuer?“-Überlegung kürzer ist. Der Faschingssamstag steht vor der Tür, also gibt es nur noch zwei Tage Zeit für das passende Kostüm. Wir haben uns umgeschaut in den Villacher Geschäften und es ist noch möglich, ein kreatives und lustiges Faschingsoutfit zu organisieren.

Die guten alten Klassiker

Heuer wieder im Trend sind Kostümierungen wie Barbie und Ken sowie diverse Märchenfiguren wie Peter Pan und Tinkerbell, aber auch Tiere aller Art. Eher selten wird man am kommenden Wochenende Vampire und Piraten sehen. Bei der Handelskette „Müller Handels GmbH & Co. KG“ ist für diese Kostüm-Ideen noch reichlich an Accessoires vorhanden. Entweder ganze Kostüme oder auch nur Schwerter, eine Augenklappe oder ein Piratenhut beziehungsweise Vampirzähne und Kunstblut sowie weiße Schminke für das Gesicht. Bei Kindern sind speziell die Superhelden und Bienchen- oder Marienkäfer-Kostüme – die es übrigens auch für Erwachsenen zu kaufen gibt – besonders beliebt in diesem Jahr, dicht gefolgt von Prinzessinnen und Feen.

Da das Wetter für Samstag in Villach nicht sonderlich gut angesagt ist, empfiehlt es sich, sich warm und wasserdicht anzuziehen. Bei kürzeren Kostümen sollte man laut einer Verkäuferin im besten Fall eine Kleidergröße größer nehmen, da man dann genügend Platz für warme Kleidung oder eine Jacke habe. „Überhaupt bei den Kinderkostümen sollte man das machen, da ihnen schnell mal kalt ist und sie dann das Kostüm zudem auch noch ein oder zwei Jahre tragen können“, rät die Müller-Verkäuferin. Für Personen, die ihre Verkleidungen gern monothematisch tragen, gibt es viele kuschelige Tier-Ganzkörper-Kostüme im Angebot. Von Löwe über Bären bis zu Elefanten ist alles dabei, Kostenpunkt zwischen 40 und 80 Euro. Wer es dann lieber außergewöhnlicher mag, kann sich auch als Faultier oder rosaroter Hase verkleiden.

Pizza, Bier und Krankmeldung

Das sorgt bestimmt für einen Hingucker: Beim Stöbern sind auch Kostüme wie ein Pizzastück oder eine Bierflasche aufgefallen. Auch lustig: die Kostüme als Krankschreibung oder Strafzettel. Die Preise variieren zwischen 30 und 60 Euro. Jedoch sind diese Kostüme auch für das Selbstbasteln geeignet. Mit Karton, Schere und Wasserfarben sind die Verkleidungen schnell gemacht, aber der Regenponcho sollte unbedingt eingepackt werden, damit das Kostüm nicht gleich durchnässt ist. Wer in der Menschenmenge herausstechen will, kann sich als menschengroßes Warnhütchen kostümieren. Alternativ kann auch einfach aus dem Auto die Warnweste genommen werden und man geht als Bauarbeiter.

Mit nur einem Accessoire

Müller bietet außerdem ein reichliches Angebot an lustigen Hüten, Perücken, Haarreifen oder Brillen. Für eine simple und schnelle Verkleidung dient ein Blick durch die Regale. Hilfreich kann auch ein Blick in den eigenen Kleiderschrank helfen: Bunte oder alte Klamotten können schon für ein Kostüm dienen, als Pärchen empfiehlt sich ein Geschlechtertausch – Mann trägt Frauenklamotten, Frau trägt Männerklamotten – oder man besucht als James Bond die Innenstadt. Für das 007-Kostüm wird nur eine schwarze Hose, ein schwarzer Blazer oder Anzugjacke und eine schwarze Sonnenbrille benötigt.