Burgerkette serviert Krapfen mit Beef, Preiselbeeren und Camembert

Im Vorjahr bot Le Burger erstmals Krapfenburger an. Heuer gibt‘s die Neuauflage mit „verbesserter Rezeptur“, wie die Gastronomen versprechen, in allen Filialen, so auch in Graz, Klagenfurt und Villach.