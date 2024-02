Als wohl der treuste Promi-Fan des Villacher Faschings reiste Baumeister Richard „Mörtel“ Lugner (91) mit seiner Begleitung Lydia Kelovitz, Lugners „Wildsau“, für die dritte und letzte TV-Aufzeichnung der Sitzung in die Faschingshochburg Villach – dieses Jahr zu einem besonderen Anlass: Er bekam eine Einladung zu einer „persönlichen Ehrung“ im Congress Center Villach (CCV). Bereits im Vorhinein konnte er seine Freude und Spannung auf die Überraschung der Gilde nicht verbergen. Lugner wusste nämlich nicht, was ihn erwartet, ging aber – wie er beim Opernredoute in Graz sagte – „ergebnisoffen“ in den Termin: „Es wird schon nichts Schlimmes sein. Ich freue mich sehr darauf.“