Hannah Widnig (26) wurde einstimmig zur neuen Bezirksgruppenobfrau von Villach Land des Wirtschaftsbund Kärnten gewählt. Seit zwei Jahren ist sie ehrenamtlich als Bezirksvorsitzende und Landesvorstandsmitglied der Jungen Wirtschaft tätig. Nun stellt sie sich neuen Herausforderungen im Kreise des Wirtschaftsbundes. „Das überzeugende Wahlergebnis zeigt, wie sehr die kontinuierliche Arbeit im Bezirk geschätzt wird“, betont Wirtschaftsbund-Direktorin Sylvia Gstättner. Die frisch gewählte Obfrau verfügt bereits über umfangreiche Erfahrung in der Interessenvertretung und setzt sich seit Jahren als Funktionärin bei der Jungen Wirtschaft für die Belange ihrer Unternehmerkolleginnen und -kollegen ein.

Erfahrene Bezirksgruppenobfrau

Im Oktober vergangenen Jahres übernahm sie die Funktion von Stefan Sternad. „Meine Aufgaben für Villach Land sind die Interessensvertretung der Mitglieder, Beratung und Service – auch durch die Mitarbeiter der Bezirksstelle, Informationsweitergabe und -austausch an die Mitglieder“, sagt Widnig. Als Tochter von Finkensteins Tourismusobfrau Michaela Tiefenbacher ist sie den Umgang mit Menschen seit jeher gewöhnt. Die 26-Jährige arbeitet als Juniorchefin im elterlichen Betrieb, den Naturel Hotels & Resorts (Hoteldörfer Seeleitn und Schönleitn am Faaker See). Ihre Hobbies sind Wintersport, vor allem Ski- und Snowboardfahren. Zudem ist sie glühende Anhängerin des EC iDM Wärmepumpen VSV.

Wirtschaftsbund-Landesgruppenobmann Präsident Jürgen Mandl freut sich auf die Zusammenarbeit mit Widnig und die Beteiligung erfahrener Unternehmerinnen und Unternehmer in der Bezirksgruppe, die ihre Expertise aktiv einbringen. „Angesichts der aktuellen Herausforderungen ist es entscheidend, innovative Konzepte zur Mitarbeitergewinnung zu fördern. Wir setzen uns für effiziente Genehmigungsverfahren von Arbeitskräften aus dem Ausland und für die Erweiterung der RWR-Card ein“, erklärt Widnig. „Außerdem werden wir nie müde werden, nach neuen Lösungen für diese Probleme und alle anderen Herausforderungen zu suchen“, schließt die neue Bezirksobfrau.