Trauer in der katholischen Glaubensgemeinschaft und der Gemeinde Nötsch im Bezirk Villach-Land. Der langjährige Priester Christian Moritz, ehemaliger Pfarrer von Saak, ist am vergangenen Freitag, dem 5. Jänner, im 90. Lebensjahr verstorben. Diözesanbischof Josef Marketz wird das Requiem für den Verstorbenen am Samstag, dem 13. Jänner, um 11 Uhr in der Pfarrkirche Saak leiten. Anschließend wird der Verstorbene im Priestergrab am Friedhof Saak beigesetzt. Bereits am Freitag, dem 12. Jänner, um 10 Uhr wird der Verstorbene in der Pfarrkirche Saak aufgebahrt, am Freitagabend um 18 Uhr wird für den Verstorbenen gebetet.

Kärntenweit für den Glauben aktiv

Moritz, am 25. Mai 1934 in St. Lorenzen im Gitschtal geboren, maturierte 1955 am Bundesgymnasium in Tanzenberg und studierte anschließend Theologie an der Diözesanlehranstalt Klagenfurt. Nach seiner Priesterweihe 1960 in Klagenfurt war Moritz als Kaplan in Obervellach tätig. Von 1962 bis 1966 war er Präfekt und von 1966 bis 1968 Vikar am Marianum Tanzenberg. Von 1968 bis 1972 war Moritz Rektor des Stiftes St. Georgen am Längsee. Anschließend war er zehn Jahre lang Pfarrer in Pusarnitz. In den folgenden Jahren war der Verstorbene in zahlreichen Kärntner Kirchengemeinden aktiv: etwa in Viktring, Friesach, St. Salvator. Von 2007 bis zu seinem Ruhestand 2017 wirkte Moritz als Pfarrer in Saak.

In Anerkennung seiner Leistungen wurde Moritz 1985 zum Bischöflichen Geistlichen Rat und 2004 zum Bischöflichen Konsistorialrat ernannt.