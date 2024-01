In wenigen, aber klaren Worten, gibt Gastronomin Theresa Herritsch die Schließung ihres Lokals am Wörthersee bekannt. Seit 2018 führte sie im ehemaligen „Gästehaus Rauchenwald“ das „Beachhouse Velden“. Das Lokal war auf Lunch und Snacks ausgerichtet, es stand für „Cocktails, Tapas und einen Hauch von Ibiza“, wie es hieß. Diesen Hauch wird es in der kommenden Saison nicht mehr geben. Herritsch gibt auf der Firmenwebsite die Schließung bekannt. „Wir erlauben uns, Ihnen mitzuteilen, dass wir unseren Betrieb schließen. Die externen Rahmenbedingungen haben leider zu dieser Entscheidung geführt“, heißt es.

Heide, Peter und Theresa Herritsch mit Markus Tschemernjak und Rosemarie Hermann bei der 20 Jahr Feier des Aqua in Velden 2022 © Hannes Krainz

Die Tochter der Veldener Tourismusprofis Heide Pichler Herritsch und Peter Herritsch investierte in den Umbau laut eigenen Angaben 300.000 Euro. Sie versuchte immer wieder Akzente für ein junges Lokal zu setzen, erst im Vorjahr war es eine Kooperation mit „Tartarie Marie“ Wien und einen Fokus auf Tatars in allen Variationen. Ein Anruf der Kleinen Zeitung bei Herritsch blieb Dienstagmorgen noch unbeantwortet.