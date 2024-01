Wechsel in der Geschäftsführung des Tourismusverbandes Villach. Helga Kaltenbacher, seit zwei Jahren Büroleiterin des Tourismusverbandes, wird Michael Sternig als Geschäftsführerin nachfolgen. Sternig wird sich in Zukunft auf selbstständiger Basis auf das Projektmanagement und die Weiterentwicklung der Infrastruktur für den Tourismusverband konzentrieren, wie es in einer Aussendung heißt. „Bei Frau Kaltenbacher wissen wir den Tourismusverband in allerbesten Händen. Durch diese Veränderungen werden wir noch effizienter, kompetenter und fokussierter arbeiten können“, sagt Vorsitzender Gerhard Stroitz.