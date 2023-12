Die Schifffahrt am Ossiacher See blickt auf eine lange Geschichte zurück und ist bereit, neue Gewässer zu erkunden. „Wir denken oft darüber nach, was wir verändern könnten oder was am See passieren könnte und haben nun gemeinsam mit Regionsgeschäftsführer Georg Overs den Ideenwettbewerb ‚Welle voraus!‘ ins Leben gerufen“, erzählt Josef Nageler, Geschäftsführer der Ossiacher See Schifffahrt. Bis jetzt gibt es bereits 47 Teilnahmen, teilweise sogar auf Englisch und „es gibt tatsächlich schon einige sehr tolle Anregungen“, freut sich Nageler.