Der erfahrene Gastronom William Furlan (63) bietet in seiner italienischen Snackbar „Due Passi“ am ehemaligen Standort der „Le Bar“ – diese zog bekanntlich vor wenigen Wochen auf den Hauptplatz – italienische Spezialitäten. „Auf unserer Speisekarte haben wir mit Tramezzini, Panini, Spumanti und italienischen Weinen für jeden etwas dabei“, heißt es. Furlan selbst kommt aus der italienischen Prosecco-Region Conegliano, bringt 20 Jahre Erfahrung in der Weinbranche sowie in der Gastro mit und will sich jetzt in Villach in der Gerbergasse 13 einer neuen Herausforderung mit Mitarbeiter Franco stellen.

Anfang Dezember gab es eine Eröffnungsparty mit einem Buffet. „Bis jetzt wurde die Snackbar mit den Spezialitäten gut angenommen und es war schon einiges los“, sagt er. Geöffnet hat das Lokal Montag bis Donnerstag von 11.00 bis 23.00 Uhr, Freitag und Samstag von 11.00 bis 01.00 Uhr. Am Sonntag gönnen sie sich einen Ruhetag.