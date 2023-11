Neueröffnung in der Villacher Innenstadt. In der Lederergasse hat am 2. November das „Teehaus“ eröffnet. Jungunternehmerin Melanie Kröpfl bietet im ehemaligen „Aroma Aura“ diverse handverlesene Tees aus China, Japan, Taiwan und Indien an. Neben losem Tee finden sich auch Kräuter für den koffeinfreien Genuss.