Per Gläubigerantrag wurde am Mittwoch am Landesgericht Klagenfurt ein Insolvenzverfahren über Martin Reppnig aus St. Georgen am Längsee eröffnet. Betrieben wird das Installationsgewerbe.

Wie der KSV 1870 und der AKV mitteilen, gibt es über Vermögensstand und Schulden noch keine Auskünfte. Von der Insolvenz sind keine Dienstnehmer betroffen. Zum Insolvenzverwalter wurde Max Verdino, Rechtsanwalt aus St. Veit , bestellt.

Gläubigerforderungen können ab sofort bis zum 11. Mai über den AKV und KSV angemeldet werden. Die erste Gläubigerversammlung findet wenig später statt, nämlich am 26. Mai.