Das Unternehmen TC Maschinenbau, Anbieter von Systemlösungen in der holzverarbeitenden Industrie, treibt seit 2019 die Nutzung erneuerbarer Energien voran. In Zusammenarbeit mit HSH Ökostrom wurde eine Photovoltaik-Anlage auf den bestehenden Dachflächen des Unternehmensstandorts errichtet, die kontinuierlich erweitert wurde.

Die gesamte Anlage umfasst über 850 Kilowattpeak installierte Leistung auf 5600 Quadratmetern Dachfläche. Freiflächen wie Grünland oder landwirtschaftliche Flächen wurden dabei nicht genutzt. „Durch die PV-Anlage werden ab April 2026 rund 800 Megawattstunden Strom pro Jahr erzeugt – das entspricht dem Jahresbedarf von rund 140 Vier-Personen-Haushalten“, heißt es seitens des Unternehmens.

„Unsere PV-Anlage produziert mehr Strom, als wir selbst benötigen“, erklärt Peter Spendier, Geschäftsführer von TC Maschinenbau. „In den sonnenstarken Monaten sind wir fast autark. Rund 40 Prozent der erzeugten Energie nutzen wir direkt für unsere Produktion.“

Die Gesamtinvestition beläuft sich auf über 750.000 Euro. „Mit der modernen Speicherlösung können wir den Eigenverbrauch optimieren und die Versorgungssicherheit erhöhen. Mit der fortschreitenden Nutzung von Solarenergie unterstreichen wir nicht nur unsere Nachhaltigkeitsstrategie, sondern auch unsere Vorreiterrolle in der Branche, indem das Unternehmen aktiv Energieeffizienz und Klimaschutz kombiniert.“