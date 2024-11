Die Adventzeit bringt auch in den Bezirken Feldkirchen und St. Veit den Duft von Keksen in die Luft. Lokale Bäckereien und Cafés bieten eine breite Auswahl von traditionellen Klassikern bis hin zu aufwendigen Spezialitäten an und lassen damit keine Wünsche offen. Ein Blick in die Backstuben zeigt: Qualität kostet.