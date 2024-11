Andreas Ellersdorfer und Heinz Ellersdorfer junior, Söhne des am 17. April 2022 verstorbenen St. Veiter Unternehmers und Kunstexperten Heinz Ellersdorfer, haben der Diözese Gurk das umfassende Bildarchiv sakraler Kunst in Kärnten, Slowenien und Friaul sowie vieler weiterer Länder und antiker Stätten ihres verstorbenen Vaters per Schenkungsvertrag übergeben. Es handelt sich dabei um die größte private Diapositiv-Sammlung Österreichs und besteht aus 70.000 Dias und tausenden digitalen Fotos. Diözesanbischof Josef Marketz überreichte den Brüdern im Bischofshaus „als Zeichen der großen Dankbarkeit für die Bereitstellung des Bildarchivs“ entsprechende Dankesurkunden, in denen es heißt, dass „die Diözese Gurk das Archiv würdig verwalten und im kirchlichen Kontext nutzen wird“.

Fotografisches Lebenswerk

Andreas und Heinz Ellersdorfer bezeichneten die erfolgte Schenkung „als Tat ganz im Sinne ihres verstorbenen Vaters, welcher der Diözese Gurk stets sehr verbunden gewesen ist“: „Unser Vater war immer sehr aktiv. Vor allem das Fotografieren von Kunst und Kultur war eine große Leidenschaft von ihm und er teilte sein Wissen stets mit viel Idealismus“, so die Ellersdorfer-Brüder. Sie zeigten sich dankbar dafür, „dass die Diözese Gurk das fotografische Lebenswerk ihres Vaters für die Nachwelt aufbereitet und auf diese Weise das Andenken an ihren Vater bewahrt“.