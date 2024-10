Kalt, nass und regnerisch waren die vergangenen Tage am Wiesenmarkt. „Das Tief zieht aber ab. Der morgige Samstag wird zwar noch recht trüb, aber am Nachmittag gibt es dann schon Chancen, dass die Wolken auflockern. Es bleibt aber auf jeden Fall trocken“, gibt Michael Tiefgraber Entwarnung für die Wiesn-Besucher. Mit Tageshöchstwerten von zwölf Grad bleibt es recht kühl.

Am Sonntag gibt es in der Früh noch leichte Nebelfelder. „Diese lockern am Vormittag auf und es wird sonnig. Es wird auch deutlich wärmer. Die Tageshöchstwerte erreichen 16 Grad und es bleibt trocken.“

Für den letzten Wiesenmarkttag am Montag, fällt die Prognose gleich aus wie für den Sonntag. „Es wird mit 18 Grad sogar noch etwas wärmer. So gesehen ein perfekter Wiesenmarktabschluss“, sagt Tiefgraber.

Für heute, Freitag, sind die Aussichten noch sehr nass und kalt. „Wir werden maximal neun Grad erreichen.“ Der große Regen ist aber vorbei. „Leichte Regenschauer sind im Laufe des Tages noch möglich. Aber ab den Abendstunden sollte es dann trocken bleiben.“ Nur die Temperaturen bleiben noch kühl. „Warm anziehen wäre von Vorteil.“