„Anschaulichkeit, Selbsttätigkeit und therapeutisch funktionelle Übungen“, auf diese Unterrichtsprinzipien legte Lukas Telsnig als Schulleiter des Josefinums, des sozialpädagogischen und therapeutischen Zentrums für Kinder und Jugendliche in Viktring großen Wert. In den vergangenen vier Jahren leitete er nämlich die Sonderschule, mit diesem Schuljahr wechselte er nun an die MS Görtschitztal. Hier hat sich Direktor Gernot Hasler in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.