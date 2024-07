Ziel für die Flattnitz sei es, ein zukunftsfähiges Konzept für das Skigebiet auf die Beine zu stellen, sagt Walter Sabitzer, Obmann der Wirtschaftskammer St. Veit. Monatelang habe man jetzt Unterstützung geleistet, nun sei ein wichtiger Schritt gelungen: Bei einer Konferenz der Bürgermeister und Bürgermeisterinnen wurde „der politische Wille zur Rettung des Skibetriebs abgefragt“, sagt Sabitzer. Alle 12 anwesenden Gemeinden hätten sich klar dafür ausgesprochen. Sabitzer: „Jetzt sind jene am Zug, die Interesse haben, das Ruder in die Hand zu nehmen.“ Man habe als Wirtschaftskammer die Aufgabe erfüllt, die Menschen in der Sache zusammenzubringen.