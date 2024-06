In einem anonymen Schreiben an die Kleine Zeitung äußert ein Mitglied des Gemeinderats Vorwürfe gegen Bürgermeister Hans Fugger. Der Gemeindechef soll „enormen Druck“ auf die „andersdenkenden Personen“ im Glödnitzer Gemeinderat zum Thema Flattnitz ausüben. Konkret geht es um einen gerichtlichen Vergleich, den Hans Fugger 2014 in seiner damaligen Funktion als Geschäftsführer der Flattnitzer Liftgesellschaft mit dem Grundstücksbesitzer Alexander Dreßler eingegangen war. Laut dem Schriftstück, welches der Kleinen Zeitung vorliegt, hatten die beiden Parteien eine Vereinbarung über das Ende des Sesselliftes auf der Flattnitz und den Abbau der Beschneiungsanlage ab Dezember 2026 getroffen. Zudem hat sich die beklagte Partei, also die Flattnitzer Liftgesellschaft, dazu verpflichtet, die Kosten für den Abbau zu bezahlen und zwei weitere Grundstücke lastenfrei an Alexander Dreßler zu übertragen.