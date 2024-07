Wirksame Naturkosmetikprodukte, natürliche Konservierung und einfach nachzumachen – das war der Anreiz für Gabi Sager-Gingel, die sich seit vielen Jahren in Silberegg mit dem Thema beschäftigt. „Angefangen hat alles aus meinem eigenen Leidensdruck heraus“, erzählt sie. Vor rund 20 Jahren hat sie damit begonnen, sich mit der Kosmetik, die sie selbst verwendete, genauer auseinanderzusetzen. „Ich habe gewisse Sachen einfach nicht mehr vertragen und dann zu recherchieren begonnen.“ Was heute mit ein paar Mausklicks schnell erledigt ist, dauerte noch vor zwei Jahrzehnten wesentlich länger: „Ich dachte zunächst, dass es ja kein Problem sein kann, das alles selbst herzustellen. Aber damals gab es kaum Informationen, also habe ich mir das alles mühsam erarbeitet.“

Fünf DIY-Workshops in Silberegg

Einige Jahre gab es auch Do-It-Yourself-Workshops, bei denen Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen konnten, wie man die Naturkosmetik selbst herstellt. „Der letzte fand vor rund fünf Jahren statt. Dann kam einiges dazwischen: ein neues Entwicklungsprojekt in der Pharmaziegasse, ein Diplomlehrgang am WIFI und eine Master Class. Nun habe ich aber gemerkt, dass mir die Workshops fehlen.“ Aus diesem Grund gibt es aktuell fünf Module, in denen Interessierte Cremen rühren, Seren herstellen und Peelings machen können. Angeboten wird das Ganze in ihrer Akademie für Naturkosmetik in Silberegg. „Jeweils vier Stunden lang, mit geballtem Input und mindestens drei Produkten zum Mitnehmen.“

Die ersten Produkte wurden bereits hergestellt © K. H. Fessl

Von Gesichtspflege bis Sonnenschutz

Die Kurse starten bei den Grundlagen von Reinigung, Tonisierung und Pflege der Haut, der Auswahl und Verwendung der richtigen Rohstoffe über Hygienevorschriften bis hin zum effektiven Arbeiten zu Hause. „Wenn man 300 Schritte braucht, um etwas herzustellen, macht man es daheim nicht mehr nach. Das wollte ich nicht. Nach meinen Kursen kann jeder alles daheim nachmachen, wenn die Produkte ausgehen.“ Zwei Jahre hat sie dafür an einem Konzept gearbeitet und Versuche gemacht, damit die Herstellung so einfach wie möglich ist.

Für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet

Für die Teilnahme bedarf es auch keiner Vorkenntnisse. „Natürlich kommen immer wieder Leute zu mir, die bereits Erfahrungen haben und sich weiterbilden wollen. Aber ich erkläre alles von Grund auf, also ist es auch für komplette Anfänger geeignet.“ Jeder arbeitet selbst an seinen Produkten, Sager-Gingel ist da, um alle Schritt für Schritt zu erklären. „Wir gehen natürlich alles durch, aber sie müssen es alle selbst machen, damit sie es auch lernen und daheim umsetzen können“, erklärt Sager-Gingel, die am Wifi einen Diplomlehrgang für Kosmetikherstellung leitet. Mitzubringen ist bis auf eine Schürze auch nichts, Rohstoffe und Verpackung sind im Workshop-Preis inkludiert. Noch bis Ende August finden die Kurse immer freitags und samstags statt.