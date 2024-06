Grund zum ausgelassenen Feiern gibt es am Wochenende in Frauenstein. Der Turnverein Kraig feiert am Samstag, 22. Juni, sein großes Jubiläumsfest anlässlich des 60-jährigen Bestehens. „Es startet um 18 Uhr am Sportzentrum in Überfeld“, freut sich Obmann Herbert Pichlmaier, der sich zwischen 500 und 600 Besucherinnen und Besucher erwartet. Bei Schlechtwetter weicht man in die Veranstaltungshalle Grasdorf aus.