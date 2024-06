Einen großen Erfolg kann man in der Kärntner Liga verzeichnen: Dem SK Treibach gelang nämlich der direkte Wiederaufstieg in die Regionalliga. Das eigene Spiel in Wolfsberg musste zwar wetterbedingt auf Samstag verschoben werden, durch die Niederlage des ATUS Velden in Lendorf stand man jedoch bereits am Freitagabend als Meister fest. Inmitten der Feierlichkeiten kümmerte es auch niemanden, dass das abschließende Match mit 1:2 verloren ging.