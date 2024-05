Nach intensiver Suche am Kraiger See hat man nun endlich neue Pächter für die Gastronomie gefunden. Violete Delija (37) und Sanel Bajramovic (39) werden am 8. Juni „Ariana‘s Seestüberl“ eröffnen. „Die ganze Sache war eher nur ein Zufall. Ich hab eines Abends die Anzeige gesehen und dachte mir, das ist ein Scherz. Ein See-Bistro, sehr idyllisch gelegen, um einen Euro Pacht und das ist noch zu haben. Nach kurzer Rücksprache mit meinem Partner hab ich am nächsten Morgen gleich bei der Gemeinde angerufen“, erklärt Delija. Nach drei Tagen war alles unter Dach und Fach. „Wir waren nach der Besichtigung so begeistert und fragten uns, wie es sein kann, dass keiner diesen Betrieb haben möchte“, betonen die Beiden.

Neben den klassischen Imbissen am See wie Pommes, Pizza, Toast, Flammkuchen, Schnitzel oder Eisbecher wird es auch Cevapcici, und gefüllte Pljeskavica geben. „Wir setzen auf die Balkanküche“, sagt die Kosovarin. Geöffnet hat das Stüberl von 10 bis 20 Uhr. Die Badesaison beginnt am 1. Juni und endet am 31. August. Platz hat man für rund 50 Personen. Bis Juni werden noch ein paar Kleinigkeiten erledigt: „Wir installieren eine neue Beleuchtung, warten noch auf die letzten Geräte, wie eine Kaffeemaschine und dann kann es eigentlich schon losgehen. Es muss nur noch das Wetter mitspielen.“

Am 8. Juni will man eröffnen © KLZ/Grimschitz

Für die Familie mit vier Kindern ist die Lage am See perfekt. „Unsere Kinder können den Sommer am See verbringen. Sanel kocht und ich werde die Gäste bedienen.“ Dankbar ist das Paar der Gemeinde. „Der Bürgermeister hat uns wirklich mit offenen Armen empfangen. Das ist wirklich sehr schön, wir fühlen uns sehr willkommen.“

In der Gastronomie sind die Beiden keine unbekannten mehr. Im November eröffneten sie ihren Balkan-Foodtruck direkt vor der eigenen Haustür in Wernberg. Das Bistro am See haben sie nach ihrer Tochter Ariana benannt. „Unseren Foodtruck kennt man unter ‚Ariana‘s Schlemmerhäuschen‘. Daher hat der Name unserer Tochter hier wieder eine Rolle gespielt. Neben dem Foodtruck werden wir zusätzlich das Seestüberl betreiben. Von Wernberg ist es zwar ein weiter Weg. Aber das schaffen wir schon.“

Bürgermeister Harald Jannach (Liste Harald Jannach) ist froh, dass die Strategie mit einem Euro Pacht pro Monat aufgegangen ist. „Es gab drei Bewerbungen. Und die Familie hatte ehrliches Interesse und ist engagiert. Es ist schwer, Leute zu finden, die arbeiten wollen. Daher sind wir froh mit Violete und Sanel neue Pächter gefunden zu haben.“