Die heimischen Seen locken jedes Jahr Abertausende Touristinnen und Touristen nach Kärnten. Als jahrzehntelanger ökonomischer Anker sind die stehenden Gewässer von großer Bedeutung für die umliegenden Gebiete sowie das gesamte Bundesland. Ihr Schutz und Erhalt stehen daher im Mittelpunkt. So sind die Seen auch in St. Veit ein unverzichtbarer Bestandteil für den Tourismus. Aus diesem Grund sollten die Gewässer in gutem Zustand sein – denn jedes Jahr wartet auf die Kärntner Seen die Beurteilung: Der Seenbericht. Dieser erschien vor Kurzem und beschreibt die Situation in den Seen im Jahr 2022.