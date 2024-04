Für das Baden und Sonne genießen am Kraiger See fehlt noch eines in diesem Jahr, damit das Angebot rund wird: einen Pächter. „Wir sind zurzeit auf der Suche nach einem Pächter oder einee Pächterin für das Seebad“, meldet sich der Frauensteiner Bürgermeister Harald Jannach (Liste Harald Jannach). Im Vorjahr war man die Sorge um diese Zeit schon los, da hatte man ein Pächterpaar gefunden. Davor gab es konstante Verhältnisse, über längere Zeit hinweg „schupfte“ Melanie Obmann das Bistro. Heuer steht man (noch) mit leeren Händen da. Um potenziellen Betreibern und Betreiberinnen das Pachten schmackhaft zu machen, hat man seitens der Gemeinde die Pacht für das Bistro mit nur einem Euro pro Monat festgesetzt. „Mir geht es nur darum, dass jemand das Bistro betreut“, sagt Jannach.