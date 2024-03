Die Geschichte des SPAR-Supermarktes in Kraig geht auf das Jahr 2009 zurück. Damals eröffnete Klaus Petautschnig den SPAR-Supermarkt und betrieb ihn erfolgreich bis zu seiner Pensionierung im letzten Jahr. „Nach intensiver Suche ist es uns gelungen, Marc Ofner für die Nachfolge zu gewinnen und somit auch die Nahversorgung im Ort sicherzustellen“, erklärt Paul Bacher, Geschäftsführer für SPAR Kärnten und Osttirol.

Monatelang wurde der Supermarkt in der Gemeinde Frauenstein nun umgebaut und generalsaniert. Am 21. März ist es so weit: Die Türen des Geschäftes öffnen sich wieder.

Kurze Lieferwege nach Kraig

Auf 240 Quadratmetern bietet der Markt ein breites Sortiment an Produkten des täglichen Bedarfs und regionalen Schmankerln. So finden sich beispielsweise Kärntner Nudeln vom „Gasthaus Jägerwirt Dreifaltigkeit“ der Familie Pleschutznig oder jene von „Erian Gurktaler Nudelhaus“ aus Gurk im Angebot. Bier liefert unter anderem die nur vier Kilometer entfernte Wimitzbräu Privatbrauerei, Brot backen Isabella Müller aus Predl und Maximilian Kronlechner aus Friesach und „Süßes aus Meisterhand“ liefert Michaela Sonnberger aus Guttaring. Auch Salami vom Bachlhof der Familie Pleschutznig und Landtopfen von Familie Jankl aus Himmelberg sowie frische Eier der Familie Wank aus Meiselding gibt es zu kaufen.

Marc Ofner leitet den SPAR-Markt in Kraig © Spar/GERNOT GLEISS

Neo-Kaufmann Marc Ofner, der seinen Lebensmittelpunkt auch nach Kraig verlegt hat, wird im SPAR-Supermarkt von seinem fünfköpfigen Team unterstützt. Er arbeitet seit seiner Lehrzeit in der Supermarktkette und hat zuletzt den SPAR in Villach als stellvertretender Marktleiter mitgeführt.

„Wir freuen uns, dass Marc Ofner Teil unserer großen Familie der SPAR-Kaufleute geworden ist und wünschen ihm für den Schritt in die Selbstständigkeit alles Gute und viel Erfolg“, sagt Paul Bacher.