Wer glaubt, er kennt seine Heimat, der findet immer noch Unbekanntes. Zum Beispiel im Film „Frauensteins zauberhafte Schlösser“. Er zeigt die historischen Schätze des Ortes aus einer ganz besonderen Sicht – aus jener ihrer Besitzer – und wird am Freitag, 5. April, in der Gemeinde präsentiert. Gemacht hat ihn der gebürtige Frauensteiner Alexander Piketz mit seinem Unternehmen „Muhwies“. Piketz lebt in Wien.