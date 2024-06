Die Bipa-Filiale am Unteren Platz wird geschlossen, Zukunft von Billa ungewiss

Der Rewe-Konzern teilte mit, dass die Bipa-Filiale am Unteren Platz in St. Veit mit Ende des Jahres geschlossen wird. Zukunft des Billa-Standortes am Hauptplatz noch ungewiss.