In der Anton-Reichel-Straße hängen schon die Plakate. Ernsting‘s Family – ein deutsches Textileinzelhandelsunternehmen mit dem Schwerpunkt auf Damen- und Kindermode – eröffnet am Freitag, 15. März, einen Standort in der Herzogstadt.

Neben dem Drogeriefachhandel Bipa, Non-Food-Discounter Action und Tedi und Zahnarzt Siegfried Lassnig ist es die nächste Ansiedlung auf dem Areal. Der Standort wurde neu gebaut und hat eine Fläche von rund 165 Quadratmetern. Wie viel investiert wurde, hat das Unternehmen auf Anfrage nicht verraten.

Gebietsleiterin Anna Hausegger freut sich schon auf die Eröffnung: „Ernsting‘s Family hat viele Stammkunden und -kundinnen, die seit Jahren für sich und ihre Familie bei uns in Österreich einkaufen, jedes Jahr wachsen wir beständig weiter. Wir sind sehr froh und auch stolz, mit unserer neuen Filiale und unseren Kunden zu diesem beachtlichen Erfolg beizutragen.“