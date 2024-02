Für den beliebten Zahnarzt Siegfried Lassnig fängt im Sommer ein neues Kapitel an. Der 43-Jährige wohnt in St. Veit und hat seine Ordination in Straßburg. „Ich konnte meine barrierefreien Umbauvorstellungen leider nicht so umsetzen, wie ich das geplant hatte“, resümiert der Zahnarzt nach langem Hin und Her. „Ich gehe mit einem weinenden Auge, die Patienten und Patientinnen hier sind wunderbar und auch der ausgebuchte Terminkalender zeugt vom Bedarf hier in der Region“, sagt Lassnig. „Aber viele Patienten und Patientinnen können nicht mehr kommen, weil der Zugang eben nicht barrierefrei ist. Nicht einmal meine Mutter kam mehr zu mir.“ Nun hat er sich entschieden, in St. Veit eine komplett neue Ordination zu bauen. In der Anton-Reichel-Straße beim Bipa. Der Umbau läuft gut, Anfang Sommer plant er, die Ordination zu beziehen. „Ich freue mich schon auf diese Ordination – alles habe ich genau so umgesetzt, wie ich es mir gewünscht habe. Sie wird großartig.“