Was nimmt man auf einen Achttausender mit? „Ein GPS-Gerät“, sagt Hans Wenzl. Der 53-jährige Baupolier aus dem Metnitztal will es wieder wissen und bricht am 8. April erneut zu einer Expedition auf einen 8000er auf. Zehn der 14 8000er hat er schon bestiegen, alle ohne künstlichen Flaschensauerstoff – was einen gravierenden Unterschied ausmacht. Dieses Mal will er den Kangchendzönga schaffen, nach Mount Everest (8848 Meter) und K2 (8611 Meter) mit 8586 Metern der dritthöchste Berg der Welt.