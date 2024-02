Fast alle kennen den Mount Everest und einige wissen vielleicht noch, dass die Eiger-Nordwand einst als „Mordwand“ bekannt war. Doch wenn man liest, dass der Schweizer Extrembergsteiger Dani Arnold am Mooses Tooth in Alaska eine 1500 Meter Wand in den Graden 6a und M7+ meisterte, entstehen nur bei wenigen Menschen Bilder vor dem geistigen Auge. Kalt war es, klar. Gefährlich? Sowieso. Aber für den Zuhausegebliebenen verschwimmen zwischen dem, was Arnold macht und einer Tour auf den Großglockner die Bilder.