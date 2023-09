So viele Vorzugsschüler des Alpinismus sieht man nur selten auf einem Fleck versammelt. Auf dem Südtiroler Schloss Sigmundskron, Sitz des Messner Mountain Museums Firmian, begrüßte Alpin-Legende Reinhold Messner (79), gemeinsam mit Extrembergsteiger und Obmann Joe Bachler (69) sowie dem Kletterer „schärferer Richtung“ Fritz Petermüller, die alpine Weltklasse zur Verleihung des Paul-Preuss-Preises – ein nach dem großen Altausseer Freikletter-Pionier benannter Preis.



Den Hauptpreis erhielt der slowenische Ausnahme-Alpinist Marko Prezelj (57), der seit Jahrzehnten weltweit mit extremen Erstbegehungen im Alpinstil neue Maßstäbe setzte. Den Förderpreis nahm die Tirolerin Laura Tiefenthaler (27) entgegen, die als erst zweite Frau solo die Eiger-Nordwand durchstieg.

Eiger-Profis

Die Tirolerin wurde gleich von zwei Eiger-Profis begrüßt: Dem deutschen Extrembergsteiger Robert Jasper (55), der immer wieder neue Maßstäbe am legendären Berg setzte und dem Schweizer Dani Arnold (39), einst Rekordhalter für den schnellsten Durchstieg der Eiger-Nordwand in 2 Stunden und 28 Minuten. In entspannter Atmosphäre begegneten sich Freunde und Kameraden. Der Grazer Robert Schauer (70), erster Österreicher auf dem Everest und Gründer des Mountainfilm-Festivals, überreichte Messner einen Pickel, den er am Gasherbrum IV brauchte: Gemeinsam mit einem polnischen Kollegen durchstieg Schauer die 1985 als unbezwingbar geltende 2500 Meter hohe Wand. Messner nahm den Pickel dankend an, um ihn in einem seiner Museen auszustellen. In der Freiluft-Arena des Schlosses klatschten auch frühere Preuss-Preisträger wie der Tiroler Heinz Mariacher (67), ein Wegbereiter des alpinen Sportkletterns, der Südtiroler Hanspeter Eisendle (66), der zum Beispiel „The Nose“ am El Capitan in elf Stunden kletterte, sowie der steirische Extremsportler Mich Kemeter (35) und der Sachse Bernd Arnold (76) Beifall.

Gestärkt mit Speck, Brot und Südtiroler Wein ließen Free Solo-Artist Alexander Huber (54), Alpenklub-Vizepräsidentin Gertrude Reinisch (71) sowie ihr Mann und Nanga Parbat-Bergsteiger Alois Indrich (72), der slowakische Alpinist Igor Koller (71) oder Ex-„Profil“-Chef Christian Rainer (61) den Alpinismus hochleben.

Heinz Mariacher, Joe Bachler, Hanspeter Eisendle und Marko Prezelj © Kanatschnig

Dani Arnold, Laura Tiefenthaler und Robert Jasper © Kanatschnig