Am Girls’ Day öffnete die Tischlerei Forcher ihre Werkstatt für zehn Mädchen aus den Mittelschulen Lienz, Abfaltersbach, Virgen und Defereggen. Sie erhielten Einblicke in das Tischler- und Polsterhandwerk und stellten einen Organizer aus Zirbenholz her. Unter fachkundiger Anleitung von Geschäftsführer Gabriel Forcher durften die jungen Teilnehmerinnen ein besonderes Werkstück fertigen. „In den vergangenen Jahren haben wir eine Schatzkiste gebaut. Diesmal haben wir uns etwas Neues ausgedacht, einen Organizer aus Zirbenholz mit einer Ledereinlage, den die Mädchen im Schulalltag gut gebrauchen können“, schildert der Tischlermeister.

Dabei standen nicht nur Technik und handwerkliches Arbeiten im Vordergrund, sondern auch Kreativität, Präzision und das Verständnis für nachhaltige Materialien. Schritt für Schritt entstand ein Produkt, das Funktionalität und Design verbindet. „Der Girls’ Day ist für uns eine wichtige Möglichkeit, jungen Mädchen zu zeigen, wie vielfältig und spannend unser Beruf ist. Nach der Lehre stehen ihnen viele Türen offen“, führt Forcher aus. „Sie sind überrascht, was im Handwerk alles möglich ist, und manchmal entsteht dabei schon der erste Gedanke für den eigenen Berufsweg. Derzeit absolvieren sechs junge Frauen eine Tischlerlehre bei uns, drei davon mit Matura.“