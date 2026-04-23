Erneut bietet die Stadtgemeinde Lienz eine Sommerbetreuung für Kindergartenkinder im Alter von drei bis sechs Jahren sowie für Schulkinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren an. Diese findet von 13. Juli bis 4. September täglich statt – inklusive Mittagstisch. Beide Gruppen werden in unterschiedlichen Standorten betreut. Die Kindergartenkinder von 7 bis 13 Uhr in der Villa Monti, die Schulkinder, in Zusammenarbeit mit dem Osttiroler Kinderbetreuungszentrum (OKZ), von 7.30 bis 17.30 Uhr im Areal der Volksschule Süd.

Aufgenommen werden Kinder mit Hauptwohnsitz in Lienz im Alter von drei bis sechs Jahren, die im Betreuungsjahr 2025/2026 einen städtischen Kindergarten besuchen und in den Sommerferien weiterhin Betreuung benötigen. Für ihre Sommerbetreuung wird von den Eltern, beziehungsweise Erziehungsberechtigten, kein Betreuungsbeitrag eingehoben. Einzig für die Mittagsverpflegung werden jeweils 6,10 Euro verrechnet.

Tarife und Anmeldung

Für Schulkinder von sechs bis zwölf Jahren gilt, dass sie ihren Hauptwohnsitz in Lienz haben und im Schuljahr 2025/2026 eine der Lienzer Pflichtschulen (Volksschule, Hauptschule oder Allgemeine Sonderschule) besuchen sowie in den Sommerferien weiterhin Betreuung benötigen.

Die jeweiligen Anmeldeformulare sind ab jetzt im Bürgerservicebüro der Stadtgemeinde Lienz beziehungsweise auf der Website der Stadt Lienz unter www.lienz.gv.at erhältlich. Anmeldeschluss ist der 15. Mai.