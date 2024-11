Lang ist die Liste, die Christian Schiessl, seit 2022 Wirt auf der Sternalm im Hochsteingebiet, erstellt hat. In akribischer Arbeit hat er ein Protokoll erstellt, über Vorfälle, die ihn in seiner Pächterzeit ereilt haben. Schon in der Wintersaison 2022/23 hatte er seine Händel mit den Bergbahnen. Der Hochstein sei erst am 21. Jänner 2023 aufgesperrt worden. Das habe im Dezember 2022 und im Jänner 2023 sehr viele Verluste und verdorbene Lebensmittel bedeutet. Diese hat Schiessl schon 2023 den Bergbahnen in Rechnung gestellt. Bekommen dafür hat es aber nichts.