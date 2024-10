Was waren das für Zeiten, als der Hochstein als Lienzer Skiberg hochgejubelt wurde. Millionen wurden vor rund 15 Jahren in die unterste Sektion investiert. Und jetzt ist das alles für die Katz – zumindest was den heurigen Winter betrifft. Da stehen die Lifte still und laut wurden darüber Kreise in der Bevölkerung – Gastronomen, Skischulbesitzer oder der Skiclub Lienz. Laut wurden auch deutsche Medien. Der Boulevard ortet die Katastrophe im Alpenort.