Traurig ist das Bild, das die Osttiroler Wälder geben. Der Borkenkäfer hat dort nach Windwürfen durch Wetterextreme ganze Arbeit geleistet. Wo das Holz herausgeholt werden konnte und kann, kommt es zu Aufforstungen. Schließlich ist es großteils Schutzwald, der arg in Mitleidenschaft gezogen wurde – von der oberen Baumgrenze bis in die Talböden. Vom 7. bis zum 11. Oktober findet in Österreich die „Woche des Schutzwaldes“ statt. Mit dem Format soll Bewusstsein in der Gesellschaft für die Wichtigkeit der Schutzwälder geschaffen werden. In der diesjährigen Aktionswoche steht die Eiche – der Baum des Jahres 2024 – im Mittelpunkt.