Die Ära Martin Schmid als ärztlicher Direktor im Krankenhaus Lienz geht zu Ende. Er ist noch bis 31. Dezember in dieser Position. Dann war er acht volle Jahre in dieser Funktion. „Ich bin im 70. Lebensjahr und denke, dass das genügt, um zu gehen“, sagt Schmid, der aber in Osttirol bleiben will. Sein Nachfolger steht inzwischen fest. Es ist Hansjörg Marsoner aus Südtirol, der aber seit zehn Jahren im Spital in Lienz tätig ist. Der Posten des ärztlichen Direktors war öffentlich ausgeschrieben. Schmid: „Es gab mehrere Bewerber. Wie viele, möchte ich in der Öffentlichkeit nicht sagen.“ Ein Hearing über die Landessanitätsdirektion entschied für Marsoner, der ab 1. Jänner seine Aufgabe übernimmt.