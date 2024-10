Die „Trauer Räume“ der Tiroler Hospiz-Gemeinschaft sind seit zehn Jahren ein Angebot für Trauernde rund um Allerheiligen. Das Programm ist vielseitig: An der Klagemauer den persönlichen Schmerz niederschreiben, das Gespräch mit einem Hospizbegleiter suchen, Steine als symbolische Last in eine Wasserschale legen oder sich in den stillen Räumen an die Verstorbenen erinnern.

Ziel des Projektes ist es, Trauernden und deren Gefühlen Zeit und Raum zu schenken. „Trauer ist eine schmerzhafte, aber heilsame Reaktion auf einen schwerwiegenden Verlust. Oft schlucken wir unseren Kummer und unsere Tränen hinunter. Aber es hilft, die Trauer zuzulassen, denn sie braucht Zeit, Raum und Ausdruck“ – ist auf der Webseite der „Trauer Räume“ zu lesen.

Auch in Osttirol kann gemeinsam getrauert werden

Auch in Osttirol gibt es rund um Allerheiligen an verschiedenen Orten die Möglichkeit, Trauer zum Ausdruck zu bringen. Unter anderem lädt ein begleiteter Friedhofspaziergang in Lienz zum Innehalten ein.