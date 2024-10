Traditionell am Vorabend des Matthäus-Tages, dem 20. September, fand auch dieses Jahr das Saisonabschlusskonzert der Musikkapelle Matrei in Osttirol auf dem Rauter Platz statt. Rund 60 Musikantinnen und Musikanten boten ein Konzert, das zahlreiche Zuhörerinnen und Zuhörer aus der Region und darüber hinaus anzog. Höhepunkte des diesjährigen Frühjahrskonzerts wurden erneut präsentiert, darunter Auftritte mit der Sängerin und Songwriterin Sara de Blue, die gemeinsam mit der Kapelle unter anderem die Stücke „I am from Austria“, „Ich gehör nur mir“ und „Tirol Tirol Tirol“ performte.

Neben der Musik standen auch Ehrungen im Fokus. Kapellmeister-Stellvertreter Philipp Klaunzer wurde für 25 Jahre Mitgliedschaft mit der Silbernen Verdienstmedaille ausgezeichnet und erhielt das Grüne Verdienstzeichen für seine Ausschusstätigkeiten. Peter Köll, Benni Rainer und Florian Rainer wurden die Goldene Verdienstmedaille für 50 Jahre Mitgliedschaft verliehen und Ehrenstabführer Sebastian Hatzer wurde für 60 Jahre bei der Musikkapelle geehrt.