Der Pfarrsaal in Matrei war kürzlich das Ziel der 45 Mitglieder des Vereins Medaria. Dort fand die Generalversammlung des seit 1970 bestehenden heimatkundlichen Vereins statt. Obmann Bernhard Oberschneider schilderte in seinem Bericht die vergangenen vier Vereinsjahre und gab Hintergrundinformationen zur Arbeit des Vereins: Insbesondere die umfassende Chronik- und Sammlungsarbeit sowie die laufenden Inventarisierungs- und Digitalisierungsarbeiten und erfolgte Restaurierungen von bedeutenden kunst- und kulturhistorischen Objekten wurden den Mitgliedern präsentiert.

An der Versammlung nahm auch Matreis Bürgermeister Raimund Steiner teil und würdigte die Arbeit des Vereins für die Marktgemeinde und für die Allgemeinheit. Die Mitglieder wählten ihren neuen Obmann. Einstimmig wurde Oberschneider in dieser Position bestätigt: „Es wartet noch viel Arbeit auf uns. Ich freue mich, mit meinem Team weiterhin das Geschehen in unserer Gemeinde und Region für unsere Nachkommen zu sammeln, aufzubereiten und für die Zukunft zu erhalten.“