Mitte April bilanzierten die ÖBB ein durchwachsenes Jahr 2025 – mit Spitzenwerten bei den Fahrgästen und den Erlösen, aber einem deutlich niedrigeren Ergebnis.

Wer tiefer eintaucht in die Daten und Fakten, die die ÖBB jedes Jahr in einer eigenen Publikation zur Verfügung stellen, findet viele weitere interessante Zahlen über das Bahnland Österreich. Bereit also für eine etwas andere ÖBB-Bilanz?

Oder wussten Sie, dass 6814 Brücken, 263 Tunnels (davon 12 auf der Koralmbahn) sowie 2874 Eisenbahnkreuzungen Teil des Schienennetzes in Österreich sind? Dessen gesamte Streckenlänge beträgt übrigens 5018 Kilometer, die Zahl der Gleiskilometer (inklusive Weichen) liegt gar bei 9947. Und 1056 Bahnhöfe und Haltestellen gehören ebenfalls zum Netz.

Die Bahnhofs-Rangliste

Wenig überraschend: Die neun größten Bahnhöfe, gemessen an der Zahl der Züge pro Tag, befinden sich in Wien. Der Linzer Hauptbahnhof rangiert auf Platz zehn, der Hauptbahnhof Graz kommt auf Rang 18. 368 Züge pro Tag wurden hier 2025 gezählt, immerhin ein Anstieg um 15,7 Prozent (kein Bahnhof in Österreich wuchs 2025 so stark). Villach hat den größten Bahnhof in Kärnten. 254 Züge pro Tag (plus 5,8 Prozent) machen bundesweit den 25. Platz.

Zu Spitzenzeiten starten in Österreich zehn Züge pro Minute, im Schnitt fahren von Montag bis Freitag zwischen 6 und 20 Uhr 479 Züge im ÖBB-Netz.

Verloren und gefunden

Und in diesen Zügen ließen die mehr als 500 Millionen ÖBB-Passagiere im Vorjahr einiges zurück. In der „Lost & Found“-Statistik fanden sich insgesamt 31.037 Fundstücke, 38 Prozent fanden den Weg zu ihren Besitzern zurück. Am häufigsten vergessen bzw. verloren wurden Rucksäcke (4242), Smartphones (3699), Geldbörsen (2880), Trolleys (1956), Jacken (1453) und Handtaschen (1315).

Das Thema Sicherheit ist ein wichtiges bei den ÖBB. Denn allein in diesem Bereich beschäftigt die Staatsbahn 536 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie hatten viel zu tun, denn die Zahl der eingegangenen Notrufe bei einer der ÖBB-Leitstellen stieg sprunghaft an – von knapp 62.000 (2024) auf über 107.000 (2025). Indes blieb die Zahl der Einsätze bei Störungen oder Notfällen aber stabil (897). Bemerkenswert: 416 Mal wurden Personen aus Aufzügen befreit.

Ebenfalls ein Sicherheitsaspekt: Auf Bahnhöfen sind in Summe 9119 Videokameras im Einsatz, ein Anstieg um fast zehn Prozent. In Zügen sind es weitere 8833, um 16,6 Prozent mehr.

100.000 Beschwerden

Apropos Kundenservice: 795.000 E-Mails erhielten die ÖBB im vergangenen Jahr, 100.000 davon enthielten Beschwerden und weitere 129.000 Fahrgastrechtsanträge. Über mangelnde Aufmerksamkeit kann das Unternehmen nicht klagen, denn täglich erscheinen im Schnitt 23 Medienberichte über die Bahn, 8562 waren es im Gesamtjahr.

Der Frauenanteil in den Lokomotiven steigt © Klz / Nick Froehlich

Die größte Berufsgruppe unter den 48.249 Beschäftigten sind die Triebfahrzeugführer (5332), sie bewegen insgesamt 1059 Lokomotiven, 3652 Personenwaggons und mehr als 23.500 Güterwaggons. Im ÖBB-Konzern gibt es alles in allem 132 Berufsbilder. Und man ist einer der größten Ausbilder Österreichs, aktuell mit 2309 Lehrlingen in 26 Berufen. Betrieben werden dafür neun eigene Lehrwerkstätten.

Nicht nur, aber vor allem auch wegen der Infrastrukturinvestitionen ist die Bahn ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor. Zwischen 2025 und 2030 fließen 19,7 Milliarden Euro in Neu- und Umbauten. Der Löwenanteil mit 5,7 Milliarden ist für Bahnhöfe, Terminals und Strecken reserviert. In die neue Südstrecke fließen noch 1,5 Milliarden, in den Brennerbasistunnel 2,3 Milliarden Euro.