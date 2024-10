Die Nachricht von der ausgefallenen Wintersaison am Hochstein in Lienz sorgt nicht nur in der Region für Bestürzung, sondern schlägt nun auch in den deutschen Medien Wellen. Die Berichterstattung über die komplette Schließung des Skigebiets Hochstein für die Wintersaison 2024/25 rückt Osttirol in ein kritisches Licht. Während vor Ort Fassungslosigkeit, Zorn und Enttäuschung über die Situation vorherrschen, wird in der deutschen Presse bereits von einer „Katastrophe“ für den Alpenort gesprochen – etwa im Münchner Merkur, der täglich eine Million Leser hat, oder in der Frankfurter Rundschau. Die Entscheidung, den Hochstein im Winter nicht aufzusperren wird so beschrieben: „Eine Entscheidung mit Zündstoff in den österreichischen Alpen.“ Der Alpenort Lienz stehe vor einer Katastrophe.