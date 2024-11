Bei Bauer sucht Frau auf ATV geht es für den abenteuerlustigen Johannes aus Osttirol richtig rund – und das von Anfang an. Seine erste Hofdame, die temperamentvolle Fitnesstrainerin Angelina, hat bereits für ordentlich Herzklopfen bei Johannes gesorgt. Als sie als Erste anreist, freut sie sich darüber, Johannes schon in aller Ruhe besser kennenzulernen. Beim Frühstück plaudern sie entspannt über das Leben auf dem Land und in der Stadt. Johannes, der sich im Hochdeutschen statt im Osttiroler Dialekt äußert, erklärt: „Man wächst hier ziemlich entspannt auf, ohne viel Druck von außen. Man ist eher einsamer hier. Aber ich bin viel unterwegs und kann in der Stadt die Party genießen, aber hier in der Ruhe entspannen.“ Doch auch Angelina hat einiges zu bieten: „Ich war früher ein Stadtmensch, aber seit ich Mutter bin, finde ich es in einem Dorf viel schöner.“

Der erste Eindruck scheint zu stimmen. Einziges „Aber“: „Mich gibt es nicht ohne Kind“, stellt Angelina klar. Doch Johannes, der ihre Ehrlichkeit schätzt, macht kein Drama daraus – im Gegenteil: „Es wäre mir nur wichtig, dass sie auch noch Kinder mit mir möchte.“ Direkt danach überreicht Angelina ein Gastgeschenk, unter anderem ein Teelichthalter mit der Aufschrift „Bauer sucht Angelina“, dazu ein kleines Motorradspielzeug, das Johannes’ Leidenschaft fürs Motorradfahren widerspiegelt. „Ich glaube, wir können sehr viel Spaß zusammen haben“, meint Johannes und schlägt vor: „Wir können gerne mal eine Runde drehen.“ Angelina stimmt lachend zu: „Ich werde auf jeden Fall bei Johannes auf der Maschine sitzen.“

Hofdame Gudrun kommt mit ihrer Freundin angerollt

Doch die Stimmung wird noch heiterer, als die zweite Hofdame Gudrun mit ihrer Freundin Christina eintrifft, die als Mutmacherin dabei ist. „Alleine hätte ich die Autofahrt glaube ich nicht überstanden“, sagt Gudrun und gibt zu, dass sie schon etwas nervös ist. Doch der erste Eindruck von Johannes überzeugt beide. „Er hat einen sehr sympathischen Eindruck gemacht. Ich glaube, Gudrun ist hier gut aufgehoben“, sagte Christina, von der Johannes nicht ganz abgeneigt ist. „Wenn sie bleiben möchte, hätte ich auch Spaß daran.“

Doch für Christina kommt das nicht infrage. „Ich reise sehr gerne, ein Bauer wär glaube ich nicht glücklich mit mir.“ Doch zurück zu Gudrun. Sie überrascht Johannes ebenfalls mit einem Gastgeschenk: ein selbst gebackener Kuchen und eine Einwegkamera, um die gemeinsamen Erlebnisse festzuhalten. Für Angelina ist Gudrun keine Konkurrenz, wie sie sagt, denn sie ist überzeugt, dass ihr Temperament sie besonders hervorhebt.

Sexuelle Enthüllungen und spannende Flirts

Für das Abendprogramm hat Johannes sich etwas Besonderes einfallen lassen: Flaschendrehen. Bei der ersten Frage wird es pikant: „Welche sexuellen Vorlieben hast du?“ „Oh mein Gott! Ich enthalte mich der Antwort am ersten Tag“, sagte Angelina. Für Johannes, der das Thema Offenheit schätzt, kein Problem: „Über das Sexuelle zu sprechen ist mir wichtig.“ Doch Angelina bleibt tapfer und gibt zu, dass die Frage „für den ersten Tag vielleicht etwas zu viel“ war.

Die Stimmung lockert sich, als die Flasche auf Johannes zeigt und er eine witzige Anekdote aus seiner Vergangenheit erzählt: „Ich wollte mit einem ‚Mädl‘ mal was anderes ausprobieren, hängte sie mit einem Strick an das Bett – und dann haben wir den Knopf nicht mehr aufbekommen. Ich musste eine Schere holen und den Strick durchschneiden. Dann war auch die Stimmung am Ende.“ Natürlich sorgt das für schallendes Gelächter. Danach folgt ein Kuss auf Angelinas Wange und Gudrun überrascht mit einem Lied auf ihrer Gitarre. Johannes stimmt ein Ständchen auf seiner Klarinette an – ein musikalisches Spektakel, das die Stimmung weiter hebt.

Der Abend bleibt humorvoll, denn als Gudrun fragt, ob sie auch einmal auf Johannes’ Klarinette spielen dürfe, entgegnet er: „Ich weiß nicht, ob du gut auf meiner Klarinette spielen kannst.“ „Derbe Witze gehören dazu, und wenn man darüber lachen kann, umso besser“, meinte Gudrun daraufhin. „Das Blasen hast du drauf, das muss man dir lassen“, sagt Johannes mit einem schelmischen Grinsen zu Gudrun. Auch wenn sie mehr Töne als Angelina herausbekommen hat, hätte das nichts zu sagen. „Man muss nicht immer beim Blasen die Beste sein“, scherzt Johannes.

Die Hofwoche von Johannes verspricht, richtig spannend zu werden. Und nächste Woche kommt Hofdame Nummer Drei.