Die Suche nach der Liebe hat in der 21. Staffel von „Bauer sucht Frau“ wieder Hochsaison und Arabella Kiesbauer zeigt wieder vollen Einsatz, um die einsamen Herzen zu verkuppeln. Die erste Vorstellungsrunde flimmerte bereits am 29. Mai über die Bildschirme. Für die Osttiroler wird aber vor allem die zweite Vorstellungsrunde, die am 5. Juni um 20.15 Uhr auf ATV ausgestrahlt wird, spannend. Denn an diesem Tag hat der „abenteuerlustige Osttiroler Johannes“ seinen ersten Fernseh-Auftritt in der beliebten Kuppelshow.

Johannes (31) ist Metallbautechniker und betreibt einen Milchviehbetrieb mit acht bis neun Rindern im Nebenerwerb. Der Hof umfasst zwölf Hektar Wald und circa 4,5 Hektar Eigenfläche (Wiese). Darüber hinaus gibt es noch sechs Hektar Almwiesen. Zu seinen Hobbies zählen unter anderem Klettern, Bergsteigen, wandern, laufen, Skifahren und im Sommer Motorrad fahren. Er ist Obmann der Musikkapelle und spielt Klarinette. Weiters ist er bei der Feuerwehr und Landjugend aktiv. Seine Traumfrau sollte sportlich, aktiv, offen und gesellig sein. Und sie darf gerne locker sein, sodass man einfach über alles reden kann. Ihn würde es freuen, wenn ihr die Landwirtschaft Spaß macht, aber im Grunde sucht er keine Frau, die auf dem Hof mithilft. Wer an Johannes interessiert ist, der kann sich auf atv.at/bauersuchtfrau bewerben.

Für all jene, die nicht bis 5. Juni warten können oder wollen, gibt es eine gute Nachricht: Die Folge, in der Johannes zu sehen ist, kann man schon jetzt auf Österreichs SuperStreamer Joyn ansehen.