Abenteuerlustig, charmant und mit einem kleinen Schuss Eigenwahrnehmung – so geht Johannes aus Osttirol in die Hofwoche bei „Bauer sucht Frau“ auf ATV. Der 32-Jährige empfängt gleich drei Damen: Gudrun (22, aus Salzburg), Angelina (23, Deutschland) und Alexandra (36, Wien).

Doch bevor die Hofdamen auch nur einen Schritt in seine malerische Heimat setzen, hat Johannes schon mal für Wohlfühlatmosphäre gesorgt: Lavendel und Zirbenholz verbreiten den richtigen Duft. Er ist bereit, sein Herz zu verschenken, und zwar im wahrsten Sinn des Wortes. Als Gastgeschenk hat er sich nämlich etwas ganz Besonderes einfallen lassen, er fertigte für jede Dame ein Herz: „Das Untergestell des Herzes habe ich in verschiedene Formen ausgesägt, weil die Frauen ja auch nicht alle gleich sind. Ein Unterbau schaut ein bisschen kurvig aus, es soll auch als weibliches Abbild verstanden werden“, verrät Johannes und fügt schelmisch hinzu: „Vielleicht bekommt es ja die Frau mit den schönsten Brüsten.“ Na, ob diese klare Ansage bei den Damen gut ankommt?

Auch bei seinem Outfit legt der Bauer Wert auf Stil. „Ein bisschen Style ist mir schon wichtig. Auch gegenüber den Mädels, dass ich schneidig hergerichtet bin“, erklärt der Osttiroler, während er nervös auf den Empfang seiner Damen wartet.

Ein Spruch, der nicht gut ankam

Und dann ist es endlich so weit: Die erste Dame, Angelina, rollt nach sieben Stunden Autofahrt aus Deutschland an. Beim Austausch von Gastgeschenken passt zumindest schon mal die Chemie zwischen den beiden – Johannes findet Angelina „wirklich nett“, und auch sie ist positiv überrascht von ihm: „Er ist sehr charmant und sehr freundlich.“ Mehr ist allerdings in der aktuellen Folge nicht zu sehen.

Laut Vorschau wird es aber jedenfalls spannend. Denn Johannes sorgt für Aufregung: Er gibt zu, dass es ihm wichtig sei, auch über das Sexuelle zu reden und sagt zur Hofdame Gudrun, dass er sie mal mit einem Strick ans Bett fesseln kann. Ups, das war wohl etwas zu viel des Guten, zumindest für Angelina, die das Ganze als „too much“ bezeichnete.

Ob sich die Damen in der nächsten Folge von Johannes’ direkter Art überzeugen lassen oder eher die Flucht ergreifen, bleibt spannend.