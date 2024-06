Die Einschaltquoten aus Osttirol dürften Mittwochabend, 5. Juni, auf ATV besonders groß gewesen sein. Der Osttiroler Johannes (31) hatte nämlich seinen ersten Fernsehauftritt in der Kuppelshow „Bauer sucht Frau“.

Am Anfang gibt es gleich etwas auf die Ohren: Schließlich ist Johannes Obmann der hiesigen Musikkapelle und spielt Klarinette. Er selbst bezeichnet sich als bunter Mensch. „Auch mein Leben ist lustig, freundlich und bunt. Deshalb passen auch meine Unterhosen zu meiner Person“, verrät der 31-jährige Metallbautechniker und Bauer aus Leidenschaft, der auch sehr gerne verreist. Als er in Amerika war, kam er mit einem ganz besonderen Mitbringsel wieder nach Hause: „Ich habe mir ein Tattoo stechen lassen“.

Kein Wunder, dass er von Moderatorin Arabella Kiesbauer als „Draufgänger“ bezeichnet wird. Denn zu seiner Leidenschaft gehört auch das Motorradfahren. „Ich hätte eine große Freude, wenn meine zukünftige Partnerin mit mir eine Tour fährt, zum Beispiel nach Italien auf einen Kaffee“, sagt Johannes. Aber nicht nur auf dem Motorrad soll seine künftige Partnerin eine gute Figur machen. „Meine absolute Traumfrau muss sportlich sein, gut gelaunt und gerne etwas mit mir unternehmen. Einfach eine, mit der man Gaude haben kann“, sagt der Bauer sucht Frau-Kandidat.

„Bin überhaupt nicht schüchtern“

Schüchternheit sei jedenfalls kein Thema. „Ich rede Mädels an, dafür brauche ich keinen Alkohol“, gibt sich Johannes selbstbewusst. Doch viele Frauen würde die Landwirtschaft abschrecken. Aber die Arbeit sei nicht alles. „Ich bin einer, der seine Arbeit erledigt und am Wochenende dann unterwegs ist und seinen Spaß hat“, sagt Johannes und wirft einen Blick in die Zukunft. „Ich hätte gerne in den nächsten fünf Jahre eine eigene Familie“, so der 31-Jährige, der gemeinsam mit seiner Mutter am Hof wohnt. Diesen möchte er mit seiner zukünftigen Partnerin weiterführen.

Wer an Johannes interessiert ist und ihn kennenlernen möchte, der kann sich ab sofort auf atv.at/bauersuchtfrau bewerben. Wer die Folge verpasst hat, kann sie auf Österreichs SuperStreamer Joyn ansehen.